Политолог и геостратег Андрей Школьников указал на отсутствие стремления Соединенных Штатов к физическому завоеванию территории Венесуэлы. Об этом сообщила радиостанция Sputnik .

По словам эксперта, власти США ставят целью лишить Китай возможности получать поставки сланцевой нефти. Сама идея захвата территорий рассматривается как экономически невыгодная ввиду значительных затрат на управление этими землями.

Как пояснил специалист, при оккупации возникает необходимость решать целый комплекс проблем, например обеспечивать население продовольствием. Цель Белого года — добиться согласия властей Венесуэлы прекратить всякую поддержку Китая, отметил аналитик.