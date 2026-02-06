Политолог Шильников указал на отсутствие однозначного ответа по наличию у США сверхсекретного оружия

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп раскрыл подробности специальной операции в Венесуэле, упомянув применение секретного оружия под названием «Дискомбобулятор». Ситуацию прокомментировал политолог Алексей Шильников в беседе с «ФедералПресс» .

Специалист напомнил, что американские власти нередко прибегают к преувеличениям ради достижения политических целей.

«Если на миг предположить, что подобное оружие могло быть применено, речь может идти только об импульсном высокомощном микроволновом излучателе, который должен был выжечь всю электронику рядом с радарами и ПВО Венесуэлы», — объяснил аналитик.

Политолог заключил, что достоверность существования подобного вооружения остается неизвестной даже специалистам. Вместе с тем, разработки технологий электромагнитного воздействия ведутся давно, включая Россию.