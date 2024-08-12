Политолог Шатров: Зеленский провоцирует Россию, чтобы получить больше помощи с Запада

Британские СМИ, что Россия планирует нанести «агрессивный ответ» на атаки ВСУ в Курской области. В эфире радиостанции Sputnik ситуацию прокомментировал политолог Игорь Шатров.

Эксперт предположил, что Владимир Зеленский надеется получить от союзников более существенную помощь при серьезных ответных действиях РФ.

«Как мне кажется, он как раз провоцирует Россию, чтобы выбить как можно больше денег и ресурсов, в том числе военных ресурсов, из Запада», — высказался Шатров.

По его мнению, цель данной дискуссии в прессе — ввести в заблуждение. Киевскому режиму была бы очень выгодна такая провокация, отметил политолог.

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