Политолог Шатров: доверие к финансовым институтам ЕС резко снизится

Евросоюз направит Украине первый транш военной помощи из доходов от замороженных российских активов 27 июля. На этом фоне доверие к европейским финансовым институтам резко снизится, рассказал политолог Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, в ЕС будут наблюдать за реакцией Китая, Латинской Америки, Африки, поскольку опасаются потерять доверие инвесторов. В целом никакой гарантии для своих активов в европейских банках эти страны и другие государства не имеют.

Ранее сообщалось, что первый транш направят Украине в начале августа. Изменение сроков связано с ситуацией в предвыборной гонке США, отметил Шатров.

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