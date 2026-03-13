Евросоюз использует Владимира Зеленского в роли хулигана-провокатора перед парламентскими выборами в Венгрии. Об этом заявил профессор политологии Финансового университета при Правительстве России Александр Шатилов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» .

По его словам, цель ЕС — спровоцировать премьера Венгрии Виктора Орбана на необдуманные шаги, заставив его совершить ошибки в преддверии сложного голосования.

«А выборы непростые, поскольку на пятки Орбана наступает партия Тиса во главе с Петром Мадьяром», — уточнил аналитик.

Шатилов сравнил современные взаимоотношения Украины и Венгрии с хаотичными 90-ми годами прошлого века, характеризуя их как эпоху погонь, перестрелок и нелегальных финансовых махинаций.