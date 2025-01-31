Политолог Шатилов: оговорки Трампа могут затормозить начало переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп намеренно сделал оговорку, что не обсуждал с лидером России Владимиром Путиным тему авиакатастрофы в Вашингтоне. Тем самым он оставил место для домыслов, касающихся переговорного процесса двух сторон. Таким мнением поделился декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов в интервью Life .

Специалист отметил, что российские власти не стремятся оглашать какие-либо неформальные контакты с американскими коллегами, особенно в текущее время.

«Такой фальстарт может приостановить процесс и привести к определенному уровню недоверия с российской стороны в отношении своих контрагентов», — считает политолог.

Он не исключил наличие неформальных обсуждений переговоров Путина и Трампа, однако эти контакты ведутся не обязательно на уровне первых лиц.