Политолог Шатилов: оговорки Трампа могут затормозить начало переговоров с Путиным

Президент США Дональд Трамп намеренно сделал оговорку, что не обсуждал с лидером России Владимиром Путиным тему авиакатастрофы в Вашингтоне. Тем самым он оставил место для домыслов, касающихся переговорного процесса двух сторон. Таким мнением поделился декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов в интервью Life.
Специалист отметил, что российские власти не стремятся оглашать какие-либо неформальные контакты с американскими коллегами, особенно в текущее время.
«Такой фальстарт может приостановить процесс и привести к определенному уровню недоверия с российской стороны в отношении своих контрагентов», — считает политолог.
Он не исключил наличие неформальных обсуждений переговоров Путина и Трампа, однако эти контакты ведутся не обязательно на уровне первых лиц.
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