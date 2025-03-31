Политолог Шаррас заявил, что приговор Ле Пен связан с «чисткой политического поля»

Французский политолог Николя Шаррас в разговоре с телеканалом «Звезда» заявил, что приговор в отношении Марин Ле Пен связан с «очищением политического поля» в Европе.

Внутри самой партии ее считают «обузой», которая мешает более перспективным политикам продвигаться.

«Идет чистка политического поля во всех странах», — сказал он.

Политические места в том же Евросоюзе считаются лакомыми, и туда приглашают преимущественно «друзей», отметил собеседник.

Ранее сообщалось, что суд в Париже приговорил Марин Ле Пен к лишению свободы сроком на четыре года, два из них — условно, еще два — с электронным браслетом.