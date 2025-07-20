Политолог Шаповалов заявил, что полноценная война между Израилем и Сирией маловероятна

Политолог и заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов оценил перспективы развития ситуации на границе Сирии и Израиля в беседе с aif.ru .

По его мнению, полноценная война маловероятна ввиду отсутствия готовности обеих сторон к широкомасштабному конфликту.

Военное противостояние между Ираном и Израилем, считает Шаповалов, продемонстрировало неспособность последней выдержать длительное напряжение. Аналогичным образом, Сирия сталкивается с нехваткой ресурсов для проведения длительной кампании против Израиля, написало радио Sputnik.

Анализируя сложившуюся обстановку, Шаповалов делает вывод, что ни одна из сторон не заинтересована в эскалации конфликта, учитывая имеющиеся уязвимости и ограниченные возможности.