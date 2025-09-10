Политолог Шаповалов заявил, что кража российских активов ударит по имиджу Запада

Политолог, историк, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в разговоре с RT раскритиковал намерение Евросоюза воспользоваться замороженными российскими активами.
По мнению эксперта, такое решение лишь подчеркнет незаконность действий европейских политиков. Использование чужих активов приведет к ухудшению имиджа Запада, подчеркнул Шаповалов.
Угроза кражи инвестиций создаст недоверие и отпугнет инвесторов от вложений в западные экономики. Пока Европа еще колеблется, единого мнения по этому поводу нет, однако само обсуждение вопроса негативно отражается на ее имидже, заключил специалист.
