Политолог Владимир Шаповалов в беседе с сайтом телеканала «Звезда» раскрыл парадокс европейской политики, связанной с ситуацией вокруг Гренландии.

Эксперт обратил внимание на символичность отправки европейскими государствами небольшого контингента военнослужащих на остров, отметив, что реальные военные угрозы исходят не от России или Китая, а от США.

«Главная проблема Европы - в том, что они не могут даже сами себе признаться, что главная угроза исходит не от России, которая никогда не нападала и не нападет ни на Гренландию, ни на Данию, ни на другие европейские страны, а от США»», — подчеркнул Шаповалов.

Политолог добавил, что ЕС имитирует военное присутствие в Гренландии, направляя туда лишь несколько офицеров.