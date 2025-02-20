Политолог Шаповалов: украинские элиты поняли, что не нужны «своему хозяину»

Член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов прокомментировал заявление Владимира Зеленского о сохранении должности до вступления Украины в Евросоюз и НАТО. Об этом сообщил RT .

По словам эксперта, подобные высказывания представляют собой сопротивление неких противоположностей.

«То есть это означает, что он не уйдет никогда. А если серьезно к этому относиться, то мы видим уже вторую причину, по которой не уйдет Зеленский», — пояснил специалист.

Напомним, ранее Зеленский заверял, что не пойдет на второй срок. Сейчас, отметил политолог, он потерял перспективы и не может ставить ультиматум.

Заявление политика демонстрирует панику и шок, с которыми столкнулись украинские элиты. Такие эмоции они испытали, когда поняли, что больше не нужны своему хозяину — США, добавил Шаповалов.