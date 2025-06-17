Политолог Шаповалов указал на недостаточный военный потенциал Израиля и Ирана

Элитные подразделения Корпуса стражей исламской революции Ирана заявили о готовности вести боевые действия против Израиля до полного его уничтожения. В то же время премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможность ликвидации верховного лидера Ирана Али Хаменеи. В беседе с aif.ru политолог Владимир Шаповалов оценил шансы стран в войне.

«В настоящий момент каждая из сторон стремится в максимальной степени ослабить своего оппонента», — заявил аналитик.

По его словам, в текущих условиях ни Израиль, ни Иран не обладают необходимым военным потенциалом, чтобы нанести сокрушительный или завершающий удар по противоположной противнику. Как пояснил специалист, препятствием для масштабной наземной операции являются объективные обстоятельства, существующие у обеих сторон, добавил «ФедералПресс».