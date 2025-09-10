Политолог Шаповалов спрогнозировал отсутствие серьезных последствий для Израиля за удар по Катару

Политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов спрогнозировал отсутствие значительных негативных последствий для Израиля после атаки на территорию Катара. Об этом сообщил aif.ru .

По его словам, ситуация ограничится официальными заявлениями с выражением обеспокоенности от генерального секретаря ООН и отдельных государств.

«Катар же заявил о том, что оставляет за собой право на ответные действия», — напомнил специалист.

Как пояснил аналитик, фактически страна не располагает необходимым потенциалом и ресурсами для эффективного противостояния агрессивным действиям Израиля.