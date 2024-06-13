Политолог Шаповалов: препятствовать переговорам по санкциям Германию вынуждают экономические обстоятельства
Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в беседе с радиостанцией Sputnik прокомментировал информацию о том, что Германия препятствует достижению договоренностей о новых антироссийских санкциях Евросоюза.
Ранее DPA писало, что новый санкционный пакет в отношении России предполагает жесткие меры для бизнеса, связанного со сжиженным природным газом.
По словам Шаповалова, Германия больше всего несет потери от санкционной политики против России.
«Германия зримо теряет лидерские позиции, немецкая экономика теряет конкурентоспособность. Как следствие — экономические потери и социальное неблагополучие», — сказал он.
Из-за недовольства общества правительству Олафа Шольца сложно поддерживать новые санкционные действия, добавил Шаповалов.