Политолог Шаповалов обвинил Европу во всех мировых трагедиях последних 500 лет

Член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил об ответственности Европы за все мировые трагедии, которые произошли за последние 500 лет. Об этом сообщил RT .

По мнению эксперта, именно эти государства инициировали захват мира и колониальные экспансии. Все это сопровождалось геноцидом, дискриминацией и эксплуатацией народов Африки, Америки, Азии, напомнил аналитик.

«Сюда же относятся античеловеческие теории расизма, фашизма и нацизма, созданные в Европе», — заявил специалист.

Политолог обвинил европейские страны в развязывании Первой и Второй мировых войн, назвав их самым милитаризированным регионом мира.