Политолог Шаповалов объяснил отмену заседания на базе «Рамштайн» по Украине выборами в США

Отмена заседания контактной группы по Украине на базе «Рамштайн» говорит о том, что проблемы страны уходят на второй и даже на третий план. Об этом RT сообщил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.
Сейчас у политиков в приоритете тема выборов в США и ближневосточный кризис, считает собеседник.
«Рамштайн» может быть отложен как минимум до выборов и до формирования новой власти в США, сказал Шаповалов.
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