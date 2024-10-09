Политолог Шаповалов объяснил отмену заседания на базе «Рамштайн» по Украине выборами в США

Отмена заседания контактной группы по Украине на базе «Рамштайн» говорит о том, что проблемы страны уходят на второй и даже на третий план. Об этом RT сообщил политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

Сейчас у политиков в приоритете тема выборов в США и ближневосточный кризис, считает собеседник.

«Рамштайн» может быть отложен как минимум до выборов и до формирования новой власти в США, сказал Шаповалов.

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