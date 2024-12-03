Политолог Шаповалов назвал взвешенной реакцию Китая на угрозы Трампа

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести 100-процентные пошлины для стран БРИКС. В беседе с RT реакцию Китая прокомментировал политолог Владимир Шаповалов.

Эксперт назвал взвешенным и конструктивным ответ Министерства иностранных дел КНР на угрозы республиканца. Страна показывает, что не поддается на шантаж, пояснил специалист.

«Почему Соединенные Штаты занимают такую позицию? Потому что они проигрывают экономическое соревнование странам БРИКС. Это очевидно, и в ход идут угрозы», — заявил Шаповалов.

Китай, добавил политолог, как и Россия, поддерживает открытость мира и внеблоковое мышление.