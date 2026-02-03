Политолог Шаповалов назвал протесты и милитаризацию Европы частью общего кризиса Запада
Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в разговоре с ОТР назвал забастовки в Германии частью общего кризиса Запада.
По мнению специалиста, важнейшую роль играют негативные последствия миграционной политики европейских стран, приведшие к усилению социальной нагрузки и экономическим проблемам.
Шаповалов подчеркнул, что население Европы сталкивается с банкротством социальных фондов и инфраструктурой, приходящей в упадок. Милитаризация, инициированная странами НАТО, лишь увеличивает финансовые траты континента, обостряя внутренние конфликты и провоцируя массовые акции протеста, добавил аналитик.