Политолог Шаповалов назвал контакт Лаврова и Рубио очень важным

Постоянный контакт между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио играет важную роль, заявил политолог Владимир Шаповалов, выступая в программе ОТР .

Аналитик назвал контакт стран очень важным, указав на его необходимость, независимо от прогресса в урегулировании украинского кризиса.

«Россия и США как две крупнейшие ядерные державы, конечно, должны быть в постоянном диалоге», — отметил эксперт.

По его словам, само существование диалога значимо, поскольку с декабря 2021 года США практически оборвали все связи, кроме редких контактов в спецслужбах и армии, имеющих сугубо технический характер.