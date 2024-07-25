Политолог Шаповалов: Байден войдет в историю США как аутсайдер

Президентов США обычно делят на две категории — успешных и аутсайдеров. Джо Байден войдет в историю страны как представитель второй категории, рассказал член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, никогда в истории США не было ситуации, когда кандидат, победивший на праймериз, отказывается от дальнейшего участия в избирательной кампании.

Ранее Байден в специальном обращении к согражданам заявил, что заслуживает второго срока, но решил отказаться от амбиций ради блага американской демократии. По мнению Шаповалова, эти слова лицемерны.

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