Политолог Шафир заявил, что США продолжат политику угроз вне зависимости от Трампа

Журналист-международник Тимур Шафир назвал доверительные отношения с американскими политиками делом рискованным. Выступая в эфире радиостанции «Говорит Москва» , он подчеркнул неизменность политики Соединенных Штатов независимо от конкретных лидеров страны.

«Уйдет Трамп, придет более занудный Джей Ди Вэнс, но суть политика останется одной и той же», подчеркнул политолог.

Шафир указал, что современные методы давления лишь изменяют форму подачи угроз, но не содержание американской дипломатии. Эксперт убежден, что смена администрации Белого дома вряд ли приведёт к переменам в подходе США к международному взаимодействию.