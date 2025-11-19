Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в интервью сайту телеканала «Звезда» заявил, что западные партнеры усилили нажим на руководство Украины, требуя смены политического курса и даже отставку ряда ключевых фигур.

«Мы видим, как фракция "Слуга народа" разделилась, и в принципе тоже многие сторонники Зеленского уже в открытую в Раде требуют отставки Ермака для того, чтобы погасить текущий политический, очень серьезный кризис», — подчеркнул политолог.

Ранее сообщалось, что некоторые союзники отказываются поддерживать визиты украинского лидера, несмотря на попытки сохранить имидж стабильного руководства. Подобные шаги свидетельствуют о критической ситуации внутри команды Зеленского и возможном ослаблении влияния главного офиса страны, добавил Семибратов.