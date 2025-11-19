Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в интервью телеканалу «Звезда» подчеркнул, что вертикаль власти президента Украины Владимира Зеленского распадается под влиянием внутренней и внешней критики.

Он отметил, что слабость позиции Зеленского усиливается из-за скандалов, связанных с коррупцией и неэффективностью управления.

Семибратов указал, что западные партнеры теряют доверие к Зеленскому и требуют его отставки, особенно после сообщений о многочисленных нарушениях в энергетической сфере. Он подчеркнул, что кризис в Киеве обостряется, и западные лидеры, разочаровавшись в Зеленском, могут потребовать от него уступок или даже сменить руководство страны.