Политолог Семибратов заявил, что у России и Трампа есть общий тактический интерес

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в в беседе с ОТР заявил, что у российской власти и у новоизбранного президента США Дональда Трампа есть один общий тактический интерес.

Этот интерес, по словам политолога, подразумевает борьбу с «вашингтонским болотом», которое сейчас зарабатывает на украинском кризисе капиталы.

«Но в то же время с Трампом у нас есть и почва для того, чтобы стратегически разойтись», — добавил собеседник.

Он считает, что Дональд Трамп не является для России ни другом, и союзником.