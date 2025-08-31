Политолог Семибратов заявил, что предложение Орбана по российским активам связано с Белым домом

Инициатива премьер-министра Венгрии Виктора Орбана поднять вопрос о передаче Украине средств, вырученных от замороженных российских активов, может быть связана с просьбой администрации президента США Дональда Трампа. Таким мнением с сайтом телеканала «Звезда» поделился заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

По словам эксперта, это решение направлено на демонстрацию шагов в рамках переговоров между Россией и Соединенными Штатами.

Семибратов уточнил, что данная дискуссия касается возможных договоренностей между странами о признании новых регионов России и получении Украиной статуса внеблокового государства. Замороженные активы на сумму около 300 миллиардов долларов являются важной деталью процесса восстановления российско-американских отношений, заключил политолог.