Политолог Семибратов заявил, что корень инициативы Словакии о военной помощи Украине нужно искать в США

Решение Словакии оказать военную помощь Украине могло быть продиктовано Белым домом. Об этом заявил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в разговоре с сайтом телеканала «Звезда» .

Специалист подчеркнул, что подобные шаги являются частью американской стратегии давления на Россию, демонстрируя способность влиять на политику союзников.

«Словакия, видимо, в рамках большой политической игры, которую ведет Трамп, либо поддалась на уговоры, либо, может быть, товарищи из Белого дома им предложили что-то интересное», —отметил политолог.

Предположительно, инициатива исходила от администрации Дональда Трампа, стремящейся усилить влияние на Восточную Европу, добавил Семибратов.