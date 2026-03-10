Политолог Семибратов обратил внимание на недовольство Лондона и Парижа операцией США против Ирана

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов прокомментировал в беседе со «Звездой» возникший диссонанс в политике европейских стран и Соединенных Штатов Америки.

В частности, эксперт акцентирует внимание на недовольство Лондона и Парижа операцией США против Ирана, считая, что данная акция отвлекает внимание НАТО и общественности от потенциально опасных ситуаций, таких как возможное обострение на украинском фронте.

Специалист подчеркивает, что, с одной стороны, Великобритания демонстрирует приверженность трансатлантическому единству, поддерживая Вашингтон умеренно, однако в то же время отчетливо выражает несогласие с приоритетами, установленными администрацией Трампа. Отправляя военный корабль «Принц Уэльский» в Арктику, британцы стремятся утвердить свое присутствие в ключевом регионе, рассматриваемом ими как второе поле возможного конфликта после Прибалтики