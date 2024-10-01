Политолог Семибратов: назначение Рютте на пост генсека НАТО говорит о неизменности политики альянса

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост нового генерального секретаря НАТО.

По его словам, это назначение говорит о том, что позиция альянса в отношении России останется неизменной.

«Он будет выступать за военные поставки Украине, за помощь Киеву, за то, чтобы Украина продолжала бороться», — сообщил журналистам Семибратов.

Он также выразил мнение, что НАТО — это инструмент внешней политики США, поэтому, на его взгляд, фигура генсека носит символический характер.