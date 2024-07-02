Политолог Семибратов допустил цветную революцию во Франции при победе партии Ле Пен

В случае победы партии Марин Ле Пен на выборах в парлемент и последующего поднятия вопроса о выходе Франции из Евросоюза и НАТО, ситуация может привести к цветной революции. Такое мнение выразил замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов в интервью сайту телеканала «Звезда» .

По его словам, единственное место, где цветная революция кажется невозможной, это США. Причем только благодаря присутствию американского посольства. Но оно есть и в Париже.

«Поэтому даже если мы с вами предложим сценарий, при котором ультраправый „Национальный фронт“ Ле Пен одерживает победу и они реально поднимают этот вопрос о выходе Франции из Европейского союза и из НАТО, я опасаюсь, что дело завершится банальной цветной революцией со всеми вытекающими обстоятельствами», — подчеркнул эксперт.

По мнению политолога, проведение досрочных выборов во Франции в настоящее время является элементом политической технологии.