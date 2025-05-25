Политолог Селезнев заявил, что рост кредитного рейтинга России не означает резкий приток китайских денег

Китайское рейтинговое агентство CCXI впервые после начала специальной операции повысило кредитный рейтинг России до уровня «BBB+g». Декан факультета международных экономических отношений Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев в разговоре с Общественной Службой Новостей прокомментировал произошедшее событие.

Повышение рейтинга он трактует как сигнал глобальной поддержки России вопреки усилиям Запада представить страну изолированной.

Селезнев подчеркнул, что рейтинги многогранны, но в нынешней ситуации важен тот факт, что оценка играет на руку российским интересам. Российские международные резервы превышают показатели ведущих мировых экономик — США, Великобритании и Франции, составляя внушительную цифру в 687,3 миллиарда долларов. Это наглядно иллюстрирует устойчивость экономики России.

По мнению специалиста, рост рейтинга не гарантирует немедленного притока китайских капиталовложений в Россию, но отражает устойчивый положительный тренд, свидетельствующий о восстановлении экономического потенциала страны.