Политолог Селезнев указал на отсутствие желания у ЕС спускать деньги в «черную украинскую дыру»

Доктор политических наук Павел Селезнев отметил отсутствие у Евросоюза желания выделять деньги в «черную украинскую дыру». Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

При этом аналитик указал на стремление Европы продемонстрировать единство и приверженность общим целям.

«Все стройно маршируют в одном направлении, все понимают и поддерживают, что деньги давать надо. Но откуда их взять?» — подчеркнул эксперт.

По его словам, попытки задействовать российские активы оказались неэффективными, и теперь Евросоюз обращается за средствами к своим гражданам. Селезнев назвал соответствующую схему крайне зыбкой.