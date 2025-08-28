Политолог Щербаков заявил, что географическое положение обеспечило Турции статус главного транзитного центра

Турция продолжает оставаться важнейшим транспортным узлом между Европой и Азией благодаря удачному расположению и масштабным инфраструктурным проектам. Об этом заявил политолог, сотрудник кафедры международных отношений и интеграционных процессов факультета политологии МГУ Илья Щербаков в интервью сайту «ФедералПресс» .

Специалист подчеркнул, что особое географическое положение позволяет Турции успешно развивать торговые пути, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) и коридор Европа – Кавказ – Азия.

По оценкам Всемирного банка, к 2030 году объем грузоперевозок по этому пути увеличится втрое, достигнув 11 миллионов тонн. Помимо прочего, планируется строительство новых железнодорожных магистралей, что дополнительно усилит позицию Турции в международной логистике.