Политолог Сазонова: межгосударственные отношения в сфере ядерной энергетики носят прочный характер

Межгосударственные отношения в сфере ядерной энергетики носят более прочный характер, чем во всех остальных областях. Такое мнение выразила юрист-международник, политолог Кира Сазонова в эфире радио Sputnik.

Ранее британская Financial Times написала, что западные санкции в отношении России пока никак не отразились на секторе атомной энергетики. По словам эксперта, издание обратило внимание на очевидный факт.

Отношения в сфере ядерной энергетики, возможно, потенциально даже более долгие и продуктивные, чем в военно-стратегическом сотрудничестве, отметила Сазонова.