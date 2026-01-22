Политолог Савин заявил, что США вряд ли рассмотрят вариант с «выкупом» украинских территорий

Соединенные Штаты вряд ли станут предлагать Украине «выкупить» ее земли подобно ситуации с Гренландией. Такое мнение высказал политолог Леонид Савин в комментарии Life.ru .

По его словам, сами украинцы наверняка не отказались бы от подобной сделки.

«В принципе, известен факт, что в Европейском союзе ряд украинских граждан, уехавших туда, незаконно получали дотации. В некоторых странах это нанесло значительный ущерб социальной системе», — отметил аналитик.

Как пояснил Савин, ожидать такого щедрого жеста от США не стоит. Президент Дональд Трамп ясно дает понять, что любые мирные инициативы требуют переговоров с Россией, добавил эксперт.