Политолог Сатановский рассказал, что у ХАМАС есть козырь в конфликте с Израилем в виде заложников
Основатель и президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с «Ридусом» заявил, что у ХАМАС имеется сильный козырь в противостоянии с Израилем. Под ним он подразумевает израильских заложников.
Ранее журналисты американской газеты The Wall Street Journal сообщили, что палестинское движение ХАМАС согласно на сделку, предполагающую присутствие израильских войск в секторе Газа после окончания боевых действий.
Руководство ХАМАС знает, что Израиль прилагает все силы, чтобы освободить своих граждан, находящихся в заложниках.
«Это сильный козырь, позволяющий ХАМАС поддерживать контакты с Израилем через тех или иных посредников», — сказал Сатановский.
Именно по этой причине Израиль до сих пор не отказался от переговоров с ХАМАС.