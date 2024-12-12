Политолог Сатановский рассказал, что у ХАМАС есть козырь в конфликте с Израилем в виде заложников

Основатель и президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с «Ридусом» заявил, что у ХАМАС имеется сильный козырь в противостоянии с Израилем. Под ним он подразумевает израильских заложников.

Ранее журналисты американской газеты The Wall Street Journal сообщили, что палестинское движение ХАМАС согласно на сделку, предполагающую присутствие израильских войск в секторе Газа после окончания боевых действий.

Руководство ХАМАС знает, что Израиль прилагает все силы, чтобы освободить своих граждан, находящихся в заложниках.

«Это сильный козырь, позволяющий ХАМАС поддерживать контакты с Израилем через тех или иных посредников», — сказал Сатановский.

Именно по этой причине Израиль до сих пор не отказался от переговоров с ХАМАС.