Политолог Генри Сардарян в эфире радио Sputnik выразил мнение, что европейцы систематически срывают возможности для мирного урегулирования украинского конфликта, не предлагая альтернативных решений.

Он заявил, что в предложенном президентом США Дональдом Трампом мирном плане содержатся важные положения, такие как нейтральный статус Украины, ограничение численности ВСУ, отказ от вступления в НАТО и территориальные уступки России.

Сардарян добавил, что европейские страны, заявляя о поддержке усилий Трампа, фактически «отвергают ключевые пункты плана», что создает впечатление бессмысленности переговоров. Он также выразил сомнения в искренности намерений Европы.