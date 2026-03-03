Политолог Генри Сардарян выразил уверенность в способности Ирана противостоять давлению со стороны США и Израиля. В беседе с радио Sputnik он подчеркнул, что Иран обладает мощным культурным наследием и историческим опытом, что делает его народ стойким и готовым к преодолению трудностей.

Сардарян отметил, что история показывает, что государства, обладающие сильным национальным самосознанием и культурными традициями, способны переживать кризисы и становиться сильнее. Он подчеркнул, что даже в условиях внешнего давления и военных угроз иранский народ остается сплоченным и верным своим убеждениям.

Он также указал на важность внутренней стабильности и единства, подчеркнув, что внутренние раздоры и предательство могут стать более опасными, чем внешние угрозы.