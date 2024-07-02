Политолог Сардарян: демократической партии США поздно менять Байдена в качестве кандидата

Доктор политических наук Генри Сардарян прокомментировал провал президента США Джо Байдена на теледебатах. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

По словам эксперта, демократической партии поздно менять американского лидера в качестве кандидата на другого действующего политика.

«Я очень сильно сомневаюсь, что если Байдена снимут с этой гонки, то вместо него будет какой-то представитель», — высказался Сардарян.

По его мнению, любой другой человек на этом месте уже не получит существенную поддержку. Кроме того, последствием таких мер может стать раскол в рядах партии, предположил политолог.

Стук, форма, цвет. Как выбрать спелый и сладкий арбуз

Гульчатай, открой личико! Что такое никаб и почему его хотят запретить в России

Багреева: на портале поставщиков Москвы разместили свыше 1,5 млн закупок от регионов

Держать язык за зубами и разбираться в себе. Что принесет ретроградный Нептун

Квинси Промес прощается со «Спартаком». Навсегда ли?

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте