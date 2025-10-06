Самонкин указал, что Бабиш, будучи успешным предпринимателем и сторонником политики Дональда Трампа, отстаивает интересы своей страны, сосредотачиваясь на экономическом росте и сотрудничестве с другими центрами силы. По его мнению, Чехия, избранная на новый политический курс, откажется от военной поддержки Украины и выйдет из состава НАТО, чтобы сосредоточиться на собственном развитии и восстановлении экономики.

Самонкин также обратил внимание на параллель между ситуацией в Чехии и положением Венгрии и Словакии, которые также ищут пути к выходу из-под влияния НАТО и ЕС. Он выразил надежду, что объединение усилий этих стран позволит создать новую концепцию многополярной Европы, свободной от жесткой зависимости от западных институтов и санкций против России.