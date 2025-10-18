Политолог Юрий Самонкин в беседе со «Звездой» прокомментировал ситуацию с увеличением поставок российских минеральных удобрений на европейские рынки, подчеркнув, что продукция России остается популярной и востребованной среди потребителей. По его мнению, этот факт свидетельствует о высоком качестве и надежности российских удобрений.

Самонкин отметил, что попытки изоляции России на экономическом уровне потерпели крах, поскольку Россия располагает значительными запасами пресной воды, богатством природных ресурсов и мощным агропромышленным комплексом. Ограничения, применяемые некоторыми странами, наносят ущерб прежде всего потребителю, вынужденному искать альтернативных поставщиков.

Он подчеркнул, что политика Европейского союза, отказавшегося от российских удобрений по политическим соображениям, противоречит экономическим интересам европейских хозяйств. Российский продукт остается доступным и удобным как по цене, так и по логистике, и исключение его из оборота негативно скажется на европейской агропромышленности.