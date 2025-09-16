По его мнению, отдельные страны Европы демонстрируют поверхностную русофобию, но не отказываются от закупок российского сжиженного природного газа, поскольку человечеству пока не известны достойные альтернативы. Самонкин подчеркнул, что Россия обладает огромными природными ресурсами, включая пресную воду, нефть и газ, которыми активно пользуется мировое сообщество.

Он отметил, что Россия спокойно переносит санкции, так как в случае утраты европейского рынка у нее есть другие рынки сбыта, включая страны Юго-Восточной Азии, такие как Китай и Индия. Политолог убежден, что Европа сильно зависит от российских поставок и не сможет обойтись без них, поскольку это приведет к политическим и социальным проблемам, связанным с нехваткой электроэнергии. Исходя из этого, санкции оказались неэффективными, и поэтому 19-й пакет санкций против России был отложен. ​​​​