Политолог Юрий Самонкин в беседе с телеканалом «Звезда» выразил сомнения в реалистичности плана четырехкратного наращивания потенциала ПВО НАТО. По его мнению, такое резкое расширение оборонных возможностей проблематично осуществить в текущих экономических реалиях.

Европа, по словам Самонкина, переживает сложную фазу экономической рецессии, вызванную увеличением военных расходов. Параллельно наблюдался существенный спад в социальной сфере и производстве, что негативно отразилось на развитии малого и среднего бизнеса, играющего значительную роль в налоговых поступлениях европейских государств.

Самонкин подчеркнул, что быстрый рост оборонных затрат неизбежно приведет к снижению уровня социального благополучия и замедлит экономику. Соответственно, ожидать существенных успехов в модернизации вооруженных сил без ущерба для остальных сфер жизнедеятельности стран-участниц НАТО вряд ли возможно.