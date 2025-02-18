Ситуация внутри Европейского союза вызывает вопросы относительно результативности мер борьбы с бюрократией. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

Специалист раскритиковал председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за принятие решений в одностороннем порядке.

«Эти действия вызывают ощущение, что бюрократические процессы в ЕС не только не сокращаются, но и усиливаются, что противоречит духу и принципам, на которых был основан Европейский союз», — заявил политолог.

По его мнению, европейская экономика демонстрирует признаки застоя, которые также отражают и показатели местных управленцев.