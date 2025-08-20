Политолог Самонкин указал на искренний интерес Трампа к завершению украинского конфликта

Переговоры с российским лидером Владимиром Путиным свидетельствуют об искренней заинтересованности президента США Дональда Трампа в скорейшем прекращении конфликта на Украине. Такое мнение высказал политолог Юрий Самонкин в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По словам специалиста, Трамп действительно стремится к достижению мирного урегулирования.

«Он четко дал понять, что любые попытки сорвать мирные инициативы чреваты последствиями и потерей полностью всей территории Украины. И, конечно же, он и на встрече с Зеленским об этом очень четко сказал», — отметил аналитик.

Эксперт также обратил внимание на колеблющуюся позицию Евросоюза. С одной стороны, члены ЕС продолжают поддерживать военный конфликт, а с другой, боятся потерять доверие Трампа и получить санкции от США.