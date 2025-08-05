Политолог Самонкин рассказал, что Трамп пытается помешать Швейцарии зарабатывать на экономике США

Политолог Юрий Самонкин прокомментировал инициативу президента США Дональда Трампа установить с 7 августа 39-процентные таможенные сборы на продукцию из Швейцарии. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По мнению эксперта, таким образом Белый дом пытается пресечь попытки Берна извлекать сверхприбыль из сотрудничества с Соединенными Штатами.

«Швейцарские товары всегда имеют дорогую стоимость на официальном рынке, то есть они всегда облагаются достаточно высоким налогом и, конечно же, швейцарские товары пользуются спросом на рынке США, но они идут достаточно по высокой цене», — отметил аналитик.

Как пояснил специалист, страна действительно хорошо зарабатывает на американской экономике. Введенные Трампом высокие пошлины представляют собой очередной сигнал: Белый дом не собирается терпеть экономический паразитизм европейских партнеров, пояснил Самонкин.