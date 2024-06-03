Политолог Сакварелидзе: поворот Грузии к Востоку не связан с законом об иноагентах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что подписал закон об иностранных агентах. Однако поворот страны к Востоку не связан с данным решением, отметил грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с ИА НСН.

«Подобные идеи родились во время переговоров с Китаем по поводу транспортировки грузов <…>. Тогда о законе не было и речи, но уже тогда со стороны США грузинскую сторону предупредили о том, что нельзя открывать двери Китаю», — пояснил эксперт.

По его мнению, несовпадение интересов РФ и США способно серьезнее осложнять ситуацию в Грузии, чем новое постановление. Сакварелидзе добавил, что европейская сторона так и не объяснила причину недовольства законом.

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