Политолог Сакварелидзе: поворот Грузии к Востоку не связан с законом об иноагентах

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что подписал закон об иностранных агентах. Однако поворот страны к Востоку не связан с данным решением, отметил грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе в беседе с ИА НСН .

«Подобные идеи родились во время переговоров с Китаем по поводу транспортировки грузов <…>. Тогда о законе не было и речи, но уже тогда со стороны США грузинскую сторону предупредили о том, что нельзя открывать двери Китаю», — пояснил эксперт.

По его мнению, несовпадение интересов РФ и США способно серьезнее осложнять ситуацию в Грузии, чем новое постановление. Сакварелидзе добавил, что европейская сторона так и не объяснила причину недовольства законом.