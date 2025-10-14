Политолог Сафаров заявил, что мир между Ираном и Израилем невозможен в ближайшие десятилетия

По словам эксперта, глубокие политические противоречия и историческое противостояние делают любые договоренности маловероятными в обозримом будущем. Вместе с тем, Сафаров выделил вероятность улучшения отношений между Тегераном и Вашингтоном, отметив желание США усилить свое влияние в иранской политике и ослабить связи Ирана с Россией и Китаем.