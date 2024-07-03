Политолог Сафаров: усугубление положения на Ближнем Востоке помогает премьеру Израиля Нетаньяху удерживать власть

Премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху выгодна война на Ближнем Востоке. Об этом заявил генеральный директор центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

Политолог пояснил, что любое усугубление положения на Ближнем Востоке помогает премьеру дольше удерживаться у власти.

По словам эксперта, Нетаньяху ждет многолетнее заключение в тюрьме, если он «отойдет в сторону». В связи с этим госдеятель «готов вступить в любую авантюру, лишь бы не утихла ситуация», отметил Сафаров.

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