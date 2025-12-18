Политолог Рудая отметила, что США пытаются взять под контроль рынок энергоресурсов с помощью морской блокады Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил о введении полной морской блокады Венесуэлы, распространяющейся на все находящиеся под санкциями нефтяные танкеры, входящие в страну и покидающие ее. Политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Инна Рудая в разговоре с «ФедералПресс» подчеркнула, что эта мера выходит далеко за пределы обычной дипломатии, став символом давления США на политические и экономические структуры Венесуэлы. Она назвала происходящее попыткой установления контроля над глобальным рынком энергоресурсов.

Эксперт отметила, что решение затронуло не только сам венесуэльский режим, но и ряд государств, закупающих нефть у Венесуэлы, среди которых особо выделяется Китай и Куба. Последствия блокировки могут привести к серьезным экономическим последствиям для этих стран, особенно для Кубы, зависимой от поставок топлива.

Эта инициатива вызвала критику со стороны российского МИД, подчеркнувшего необходимость отказа от агрессивных шагов в пользу мирных переговоров. Однако администрация Трампа утверждает, что ее шаги направлены исключительно на защиту национальных интересов и безопасность территории США.