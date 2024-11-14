Политолог Рубинский заявил, что при аресте Ле Пен ее заменит Барделл

В случае, если лидера французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен арестуют, ее на выборах президента в 2027 году заменит Жордан Барделла, который является ее председателем. Таким мнением поделился с НСН руководитель Центра французских исследований Института Европы РАН Юрий Рубинский.

По его словам, кандидатура Барделла может вполне устроить избирателей и сторонников партии «Национальное объединение», которые собирались голосовать за Ле Пен. Потому что он в любом случае оказался бы у власти, но только в роли премьер-министра.

Ранее сообщалось, что Ле Пен обвинили в фиктивной найме помощников в парламенте. Ей может грозить до пяти лет заключения, которое будет включать условный срок и ношение электронного браслета.